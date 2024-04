Sina Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang tatayong caretaker ng bansa habang nasa Washington, DC si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Bumiyahe na si Pangulong Marcos patungong Estados Unidos nitong Miyerkoles nang hapon para dumalo sa kauna-unahan at makasaysayang trilateral summit sa White House.

Pasado alas-2:00 nang hapon nitong Miyerkoles nang lumipad ang PR 001 na sinakyan ng pangulo kasama ang ilang miyem-bro ng kanyang gabinete.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na layon ng trilateral summit na lalo pang mapalakas ang koo¬perasyon sa pagitan ng Pilipinas, America at Japan.

Sa nakatakdang summit, sinabi ng presidente na bibigyang-diin nito ang kahalagahan ng mas pinalakas na kooperasyon sa ekonomiya, kooperasyon sa seguridad at pagpapatatag sa paglago ng ekonomiya.

“Today, I leave for Washington, DC to attend the first Philippines-US-Japan Trilateral Summit. During this summit, I will underscore the importance of enhancing our economic cooperation, with a view of promo¬ting economic resilience and of course, security,” anang pangu-lo. (Aileen Taliping)