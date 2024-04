Francine mag-a-award sa sikat na K-pop group

Umalis nitong Martes si Francine Diaz papuntang Japan.

Noong Lunes nga ay nakatanggap kami ng text message na nagsasabing, “Stray Kids, SHINee’s Taemin, TXT to kick off 1st Asia Star Entertainer Awards. Taecyeon and girls generation’s Yuri will be the MCS. Song Seung Heon and Jeon Yeo Been will be there and what?? Our very own Francine Diaz will be there!”

Si Francine nga ang magbibigay ng award sa isang sikat na K-pop group.

Sabi nga ng isang malapit kay Francine, “Mag-a-award si Francine sa isang sikat na K-pop group.

“Maglalakad din siya sa red carpet. Ang bongga!” tsika pa ng kausap namin.

Nagulat nga raw ang management team ni Francine nang may mag-inquire sa kanila para sa nasabing event.

Nangangahulugan lang iyon na pati sa Japan at Korea ay sikat talaga si Francine, ha!

Hanggang sa Thursday nga pala si Francine sa Japan.

So bongga! (Jun Lalin)