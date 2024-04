Chris Bitoon, Nueva Ecija wagi sa PSL Finals Game 1

Palayan, Nueva Ecija – Numipis man ang line up dahil sa injuries at paglisan ng ilang maggagaling na players, nagawan pa rin ng paraan ng Nueva Ecija na maitakas ang 94-91 panalo sa Game 1 kontra Quezon at umabante sa kanilang best-of-five championship series ng PSL President’s Cup sa Nueva Coliseum nitong Martes ng gabi.

Bumaba ang bilang sa 10 players ang naglalaro ngayon sa Capitals ng Nueva Ecija matapos umalis sa kanilang poder sina Michael Mabulac, Hesed Gabo at Roi Sumang na pawang nakalipat na sa kanilang mga bagong koponan sa MPBL.

Dalawang players naman ang nadagdag sa inury list – sina JP Maguliano at kamakailan lang si Bobby Balucanag.

Isang nakakagimbal na pangyayari ang nasaksihan ng mga Novo Ecijanos matapos makita si Balucanag na nagtamo ng injury sa kanyang tuhod habang nagwa-warm up.

Hindi na nagawang makapagpatuloy pa ni Balucanag ang paglalaro at kinailangan siyang bitbitin ng stretcher palabas ng venue.

Bagaman iilang players na lang ang natitira, hindi pa rin ito sinukuan ni head coach Don Dulay at ang mga natitirang masisiglang kabilang sa koponan kung saan hindi nila binigo ang mga tagasuporta na pinuno ang Nueva Ecija Coliseum sa pagsisimula ng serye para sa kampeonato.

“It shows our championship character,” sey ni Dulay. “It was a character test for us and so far, we passed the test and our guys stepped up. ”

Bumida para sa koponan ng Capitals si Chris Bitoon, tampok rito ang pinakawalang apat na three-point shots para pigilan ang paulit-ulit na paghahabol ng Titans.

Tumapos si Bitoon ng may 16 na puntos at 12 assists habang ang apat na three-point shots na kanyang pinakawalaan ang nagsilbing pantawid ng Nueva Ecija sa panalo.

Malaking hamon man ang kinaharap ni Bitoon at ng iba pang miyembro ng Capitals, alam niya ang halaga ng home court advantage.

“Masarap talagang maglaro sa harap ng home crowd, talagang gaganahan ka,” kuwento ni Bitoon.

Lalaruin ang Game 2 ng serye sa Nueva Ecija kung saan hangad ng Capitals na lumapit sa pagsungkit ng korona.

(Abante Sports)