Capital1 inupuan tuktok; Say Chiz tinakasan SGA

INANGKIN ng Capital1 Solar Boys ang solong pangunguna habang wagi din ang Say Chiz Smileys sa pagtatapos ng dalawang round na eliminasyon ng 2024 Philippine Sportswriters Association (PSA) Cup sa Ninoy Aquino Stadium nitong Martes, Abril 9.

Nakamit ng Solar Boys ang No. 1 seed matapos talunin ang Smart Sports Scribes sa labanan ng nangungunang dalawang squad, 69-66, habang nakatakas ang Smileys sa pagbabalik sa 73-71 panalo laban sa Strong Group Athletics Press Row Bros.

Abante ng dalawa, 68-66, gumawa ng defensive brilliance ang Capital1 nang agawan ng team si Julio Sampedro ng UAAP Varsity Channel para maiwasan ang game-tying shot.

Sineyuhan ng Capital1 ang eliminations na may 5-1 record sa tournament na isa sa mga proyekto ni PSA head Nelson Beltran, sports editor ng Philippine Star.

Nanguna si Aldo Aviñante sa Solar Boys na may 22 puntos, habang si Bryan Ulanday ay nagtala ng 15 para sa squad na suportado nina Mandy at Milka Romero, Bulakan Mayor Vergel Meneses, Uratex at Rebel Sports.

Nagtala naman si AJ Bolando mula Cignal ng 26 puntos habang si Sampedro ay nagdagdag ng 15 markers na binuo sa limang triples para sa Sports Scribes na pumangalawa sa 4-2 record.

Nagtala si Reuben Terrado ng Spin.ph ng 10-point, 12-rebound output para sa Danny Espiritu, Headstart Sports Academy at BaliPure-backed team.

Samantala sa ikalawang laro, sumandal ang Smileys sa 11-3 run para hilahin ang panalo mula sa mapanganib na SGA, na naghahangad ng una nitong panalo sa torneo. (Lito Oredo)