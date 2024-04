Binigyan ng second chane ang ex

Napanaginipan ko raw ang ex ko na bumalik at gustong maging kami ulit. Nag-sorry raw siya sa lahat ng mga nasabi niya noon pero nagdadalawang-isip ako sa panaginip ko an balikan siya uli, pero nung nag-shift ang panaginip ko, nakita ko na parang nagkabalikan kami. Ano kayang ibig sabihin nito? Dapat ko ba talaga siyang bigyan ng second chance if ever na lumapit nga siya uli gaya ng ginawa niya sa panaginip ko? Hindi kasi talaga ako nagbibigay ng second chance, pero first time kong magkaroon ng ganitong panaginip.

Agats

Ang panaginip tungkol sa second chance ay sumisimbolo sa mga ‘enemy’ mo within sa sarili mo. Ibig sabihin, ito ang mga inner conflict na kinakaharap mo at sinasarili lamang dahil hindi mo kayang ipaliwanag sa ibang tao.

Kailangan mo rin suriin ang sarili mo, ikaw ba ang klase ng tao na tumutulong sa iba kahit na maglaan ka pa ng extra time at effort? Kung minsan din, ang naiisip mo sa ugali ng ibang tao ay kabaligtaran sa kung sino talaga sila.

Kung minsan, ang panaginip na ito ay may kaugnayan sa mga aspekto ng iyong personalidad. Nag-aalala ka sa mga problema o sitwasyon sa buhay mo na hindi naman talaga direktang nakakaapekto sa iyo.

Tumutukoy ang panaginip na ito sa mga desires mo sa buhay partikular na ang mga magagandang bagay na iyong hinahangad. Kapag nagde-decide ka, maaaring laging bumabagal ang pagkakaroon mo ng kasagutan dahil sa pagdadalawang-isip, para magtagumpay ka talaga sa buhay dapat ay mas maging direkta ang iyong approach.

Bukod dito, nangangahulugan din ang panaginip na tungkol sa ex sa paghahangad mo na maramdaman muli kung paano ba ang magmahal. Pwede mo itong mapanaginipan kung sa ngayon, pakiramdam mo ay walang nag-aalaga o pumapansin sa mga effort mo.

Maaari rin namang napanaginipan mo na nanghihingi siya sa iyo ng patawad dahil ito ang gusto ng iyong subconscious self. Tipong sabihin mo man na ayaw mo, pero kung pagbabatayan ang tunay mong nararamdaman ay iba ang sinasabi nito.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com