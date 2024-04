BarDa luhaan: JulieVer, RuCa nag-date sa NBA game

Sad ang mga faney nina Barbie Forteza at David Licauco, dahil mas pinili nilang humiwalay na sa grupo nina Ruru Madrid-Bianca Umali, at Julie Anne San Jose-Rayver Cruz.

Feel na feel nila na talagang pang-stage, pang-camera lang ang BarDa tandem, dahil sa mga ganap na wala nang camera, o hindi na part ng trabaho, hiwalay na ang dalawa.

Lalo na noong nag-post ang JulieVer, RuCa ng mga photo na magkakasama sila, nag-date sila sa panonood ng basketball.

“Date night vibes with a side of NBA action. Game night just got a whole lot more exciting as #JulieVer and #RuCa enjoy a double date at the Raptors vs Pacers game in Toronto tonight,” chika sa mga photo ng apat.

At `yun nga, ramdam na ramdam na ang ‘paghihiwalay’ agad ng BarDa.

“Sayang wala na ang BarDa. Umuwi na ba sila?”

“Ay, bakit wala na sina Barbie, David?”

“Ang cute nilang apat. Bakit wala na ang BarDa?”

“Nakaka-sad naman, wala na ang BarDa.”

Sa Instagram ni Barbie ay makikita ang pagrampa niya sa iba’t ibang magagandang lugar sa Canada.

“Found this cool graffiti alley while exploring downtown Toronto,” sey lang ni Barbie.

At si David naman? Ang mga solo photo rin niya ang pinost sa kanyang IG. At yes, inuusisa siya ng mga faney sa Canada, kung bakit kailangan na mauna siyang umuwi?

Big deal nga sa mga BarDa fan na naiwan ang ibang love team, o mga tunay na magdyowa, habang nagkanya-kanya na ang BarDa.

Kumbaga, bitin na bitin sila sa kilig, at wala na raw pa-ayuda ang dalawa, hindi tulad ng RuCa, JulieVer, busog na busog ang mga fan nila.

Well, hirap talaga ‘pag love team lang, o pang-camera lang, lalo na kapag may mga demanding na mga fan, ‘di ba?

Kaloka! (Dondon Sermino)