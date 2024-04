Away ng 2 Moro armed group, 8K katao damay

MAHIGIT sa 1,500 pamilya o katumbas na 8,000 katao ang apektado sa engkwentro ng dalawang Moro armed group na nagsimula nitong Lunes nang madaling araw sa bayan ng Mamasapano, Maguindanao del Sur.

Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction Management Office (DRRMO) chief Vincent Cuales, apektado ng labanan ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) 118th Base Command at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) ang mga residente sa Barangay Dasikil sa bayan ng Mamasapano.

Nag-ugat ang away ng dalawang grupo sa pananambang na ikinamatay ng isang barangay kagawad at pagkasugat ng kasama nitong pulis sa nasabing bayan noong Marso 31, 2024.

Naniniwala ang mga awtoridad na may kinalaman ito sa pamamaril at pagpatay sa dalawang menor de edad na konektado umano sa ilegal na droga sa Barangay Poblacion sa bayan ng Shariff Aguak mahigit isang linggo na ang nakalilipas.

Sa ulat, abot sa 189 pamilya sa Barangay Dasikil ang lumikas patungo sa Barangay Tuka at Libutan sa bayan ng Mamasapano habang ang ibang pamilya ay nagbakwit naman sa kabilang bayan ng Shariff Saydona Mustapha at Radjah Buayan sa Maguindanao del Sur.

Sa datos ni Ameer Jehad Ambolodto, hepe ng Maguindanao del Sur Provincial DRRMO, nasa 1,577 pamilya o 8,000 katao, kabilang ang mga nasa kalapit lugar, ang apektado ng engkwentro ng dalawang grupo.

Gumitna ang MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities and Ad Hoc Joint Action Group sa problema ng dalawang grupo para sa ceasefire pero muling sumiklab ang engkwentro ng mga ito noong Lunes.(Edwin Balasa)