Ateneo, DLSU itutuloy karibalan sa PinoyLiga

KABUUANG 18 koponan tampok ang magkaribal na Ateneo at La Salle ang magpapaigting sa PinoyLiga Collegiate Cup na nasa ikatlo nitong edisyon matapos na magbukas nitong Sabado, Abril 6, sa Alonte Sports Center sa Binan, Laguna.

Ang reigning UAAP men’s basketball champion La Salle at NCAA counterpart San Beda ang nanguna sa malalim na bilang ng mga kasali na nakakita ng aksiyon sa tatlong buwang torneo na nakatuon para sa pagpapahusay ng mga manlalaro na nasa Team B at tryouts sa nagnanais makapasok sa mga kasaling koponan.

Sinabi ni PinoyLiga CEO at founder Benny Benitez na kasama sa Green Archers at Red Lions ang Adamson Falcons, UP Fighting Maroons, FEU Tamaraws, NU Bulldogs, UE Red Warriors, Mapua Cardinals, Lyceum Pirates at ang Perpetual Help Altas.

Dalawang koponan sa labas ng UAAP at NCAA ang nasali na Enderun Titans at Guang Ming College sa Tagaytay.

Sasabak din ang UST Tigers, Arellano Chiefs, JRU Heavy Bombers, San Sebastian Stags, Our Lady of Fatima at defending PinoyLiga Collegiate Cup champion Ateneo Blue Eagles.

Tampok sa pre-season meet ang ilang Team A players ng mga kalahok na collegiate teams, sabi ni Benitez.

Ang mga laro ay gaganapin tuwing Miyerkoles, Sabado at Linggo sa Enderun College gymnasium, bagaman ang iba pang mga venue ay isinasaalang-alang din tulad ng Emilio Aguinaldo College at gymnasium na maaaring humawak ng mas malaking audience.

Tinalo ng Ateneo ang NU sa isang kapana-panabik na finale nakaraang taon, 65-63, para makuha ang kampeonato sa Villar Coliseum sa Las Pinas.

Ang UE Red Warriors, na nagtatampok sa mga tulad nina Rey Remogat, Kyle Paranada, Gani Stevens at Harvey Pagsanjan ay nanalo sa pinakaunang titulo noong 2022. (Lito Oredo)