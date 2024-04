Ang manyakis na NLRC exec, PCG chief

Kung totoo itong sinasabi ng abogadang si Estefania Dayanghirang tungkol kay Commissioner Nendell Hanz Abella ng National Labor Relations Commission (NLRC), aba’y hayok sa laman itong si Abella!

Sinampahan ng mga kasong Anti-Photo and Voyeurism Act sa Pasay City prosecutor’s office si Abella ng babaeng lawyer.

Ang voyeurism ay pambubuso.

Nakakahiya ito dahil bukod sa government official si Abella siya’y isang abogado rin. Ang lahat ng NLRC commissioners ay abogado.

How could Abella stoop down to the level of istambay sa kanto?

Ang istambay lang ang nambubuso sa mga kapitbahay nilang mga babae na naliligo sa banyo dahil wala silang magawa.

Bakit ‘di sampahan ni Atty. Dayanghirang ng disbarment proceedings si Commissioner Abella sa Supreme Court dahil ‘di nararapat sa isang abogado (at government official pa man din) ang nakakapanliit na gawain.

Ano kaya ang balak na gawin ni Abella sa litrato na nakuha niya sa panty ni Dayanghirang?

* * *

Hindi bago sa inyong lingkod ang nakakahiyang gawain ng isang opisyal ng gobiyerno.

Many years ago, a woman came to my office at “Isumbong mo kay Tulfo” public service program upang ireklamo ang isang Philippine Coast Guard (PCG) commandant noon.

Humahagikhik ako habang kinukuwento ng babae, isang empleyada ng private contractor ng PCG, ang ginawa ng commandant sa kanya.

Ang babae ay napaka-sexy, napakaputi, napakakinis ng balat at artistahin ang mukha.

Dinalaw niya si Mr. Commandant sa kanyang opisina upang mag-courtesy call dahil kaa-appoint lang ng admiral bilang hepe ng Coast Guard.

Nag-iisa si Miss Sexy nang dalawin niya si Mr. Commandant.

Isinara ni Mr. Commandant ang pintuan ng kanyang opisina, binaba ang kanyang zipper at inilabas ang kanyang ari, sabi ng babae.

Susmaryosep, sabi ni Miss Sexy, pagkaitim-itim daw ng ari ni Admiral, kasing itim ng kanyang balat.

Humarap si Admiral kay Miss Sexy at ito’y ‘nagsarili.’

Natakot ang babae sa manyakis na Admiral at naghabulan ang dalawa sa loob ng opisina.

Habang sila’y nagpapatintero sa loob ng opisina, nilalaro naman ni Mr. Commandant ang kanyang ari.

Isinumbong ko ang asal ng PCG commandant noon kay dating Transportation Secretary Leandro Mendoza.

Halos magmakaawa si Mendoza sa akin at sa babae na huwag nang ilabas ang ginawa ng Coast Guard commandant dahil ito ay graduate ng Philippine Military Academy na gaya ni Mendoza.