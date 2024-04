8 short films ng mga estudyante, isasabak sa Manila Film Fest

May walong short films mula sa 69 entry ang napili na sumabak sa Manila Film Festival sa darating na Hunyo 4, 2024.

Ang Manila Film Festival 2024 na may temang ‘Manila in Me’ ay inorganisa para bigyan ng pagkakataon ang mga estudyante ng iba’t ibang pamantasan at Kolehiyo sa Maynila.

Ayon kay Manila Mayor Lacuna, ang festival ay nagtatampok sa talino ng mga kabataang filmmaker kung saan ang Maynila ay kilala bilang ‘talent hub’ lalo na’t mabibigyan ng pagkakataon na i-develop ang kanilang skills.

Mula sa dating full-length movies noong isang taon, ang festival ay nagtatampok ngayon ng short films sa paniniwalang mas lalong mapapahusay ang skills ng mga batang filmmakers sa pagpapahayag ng kanilang subject sa limitadong oras na aabot lamang ng hanggang 20-minuto.

Sinabi pa ni Lacuna na ang lohiko sa pagkakaroon ng mga batang tagagawa ng pelikula ay dahil naniniwala sila na ang mga kabataan ang pag-asa ng bansa ng kinabukasan.

Ipinahayag pa ng lady mayor na sa proyektong ito, ang talino ng mga estudyante ang itatampok at dahil dito ay patungo ang Maynila sa pagiging ‘cinema center’ sa hinaharap.

Kaugnay nito, sinabi ni Vice Mayor Yul Servo base na rin sa kahilingan ng alkalde at ni tourism chief Charlie Dungo, ang Manila City Council na kanyang pinamumunuan ay magpapasa ng resolusyon upang gawing libre ang lahat ng sites at venues na gagamitin ng mga filmmakers.

Dagdag pa dito, magbibigay si Lacuna ng grants sa walong filmmakers upang makatulong sa gastos nila sa paglikha ng pelikula.

Nabatid na 69 lahat ang sumali kung saan pumili ng 30, mula sa 30 ay pumili ng 15 at sa 15 ay pumili ng walong finalists.

Ang premier night ay gaganapin sa Hunyo 4 at ang festival ay tatakbo mula Hunyo 5 hanggang 11, 2024.

(Juliet de Loza-Cudia)