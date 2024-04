Isang panukala ang inihain sa Senado na naglalayong pahabain ang termino ng mga opisyal ng barangay sa anim na taon mula sa dating tatlong taon.

Sa ilalim ng Senate Bill 2629 na inihain ni Senadora Imee Marcos, lahat ng mga opisyal ng barangay ay magsisilbi ng anim na taon at hindi lalagpas na dalawang magkasunod na termino sa katulad ding posisyon.

Nakasaad pa sa panukala na ang susunod na halalang pambarangay ay sa huling linggo ng Oktubre 2029 at kada anim na taon pagkatapos nito.

“The present term of three years is far too short for these officials to see their own projects through, since they spend the greater portion of their terms implementing the policies and projects of the National Government and as well as those of the city, municipal, or provincial government units,” sabi ni Marcos sa explanatory note ng panukala.

Sabi ni Marcos, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People’s Participation, sapat ang anim na taon para sa mga ba-rangay official na tuparin ang kautusan ibinigay sa kanila ng national government at local government units (LGUs) gayundin ang pagpapatupad ng kanilang mga proyekto. (Dindo Matining)