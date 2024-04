APAT katao ang nasawi habang marami pa ang naiulat na nawawala matapos na sumabog at tuluyang masunog ang isang hydroelectric power plant sa northern Italy noong Martes.

Ayon sa ulat, nangyari ang pagsabog sa isang transformer ng hydro power plant sa Lake Suviana may 70 kilometro mula sa Bologna City habang nagsasagawa ng maintenance work ang mga biktima.

Tatlo sa apat na biktima ay edad 35 at 73.

Sumiklab ang sunog nang sumabog ang isang turbo sa ikawalong palapag ng planta dahilan para pasukin ito ng tubig at bumaha sa lugar pasado alas-tres nang tanghali.

Sinabi ng isang diver na nakarating siya sa ikapitong palapag ng planta pero hindi niya maabot ang tatlong naipit sa ilalim.

Marami ang nagtamo ng second degree burn at kailangang isakay sa helicopter para agad na madala sa ospital at malapatan ng lunas.