May 31 lalawigan na sa bansa ang sinasalanta ng matinding tagtuyot dulot ng epekto ng El Niño phenomenon.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), umakyat na sa 31 ang mga probinsya sa bansa na nakakaranas ng todong tagtuyot sa nakalipas na mga buwan.

Anila, 19 sa mga ito ay mula sa Luzon kung saan may malawak na mga sakahan at taniman ng mga gulay at prutas.

Kabilang ang lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Rizal at ang Metro Manila.

Apektado naman sa Visayas ang mga lalawigan ng Antique, Biliran, Bohol, Cebu, Eastern Samar, Guimaras, Iloilo, Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental at Samar.

Ang Lanao del Norte naman ang tanging nakakaranas ng tagtuyot sa Mindanao.

Nauna nang sinabi ng Pagasa na tatagal ang tagtuyot sa bansa hanggang sa huling linggo ng Mayo o unang bahagi ng Hunyo.