Yaka kaya natin ang ‘The Big One?’

Dahil sa nangyaring pagyanig sa Taiwan kamakailan na may lakas na magnitude 7.2, ang tanong ng mga ayudanatics nating kurimaw, yaka kaya natin kung dito sa ‘Pinas mangyari ang ganoong kalakas na lindol, lalo na sa Metro Manila?

Pero bago ‘yan, aba’y mukhang kailangang patindihin pa lalo ng mga awtoridad, partikular ang PNP at NBI, ang paghahanap sa dalawang VIP na “wanted” na sina Pastor Apollo Quiboloy at Gerald Bantag, na habang isinusulat natin ito eh hindi pa nahuhuli o sumusuko.

Puna kasi ng mga kurimaw natin, kailangang makabawi ang PNP at NBI sa iba pang mga kaso na walang nangyayari gaya ng mga missing sabungero na hanggang ngayon eh hindi pa alam kung nasaan, pati na ang beauty queen kontesera na si Catherine Camilon.

Bagaman may naisampang kaso sa ilang suspek sa missing sabungero, at maging sa primary suspek sa pagkawala ni Camilon, may mga marunong sa batas ang duda kung uubra ang mga kaso dahil walang bangkay na nakikita–kung dedo na nga ang mga biktima.

Sa mga missing sabungero na tinatayang mahigit 30, aba’y dalawang taon na yata silang hindi nakikita ng mga kaanak nila. Imposible namang ibinabahay sila at pinapakain ng mga may hawak sa kanila nang ganoong katagal. Samantalang si Camilon, noong Oktubre pa nawawala, na pati ang kotse na ginamit niya, ‘di pa nakikita.

Kaya kung mahuhuli nila si Quiboloy (na may kaso sa korte sa Pinas at Amerika, at pinapahanap din ng Senado at Kamara), at si Bantag (na wanted sa pagpatay kay Percy Lapid), kahit papaano eh may maibibida ang PNP at NBI, lalo pa’t hanggang ngayon ay hindi pa naipapadeport sa Pinas mula sa Timor Leste ang isa pang “wanted” na VIP na si ex-Cong Arnulfo Teves, na itinuturong utak sa pagpatay kay Gov. Roel Degamo at iba pa sa Negros Oriental.

Samantala, kahit umabot sa mahigit 1,000 ang nasaktan o nasugatan sa 7.2 magnitude na lindol sa Taiwan kamakailan, marami pa rin ang elibs sa islang ito na inaangkin probinsiya ng China, dahil nasa 10 lang ang nasawi at may 18 lang yata ang nawawala, habang isinusulat natin ito.

Maituturing “kaunti” ang natodas sa lindol sa Taiwan kahit malakas ang lindol. Kaunti rin lang ang mga gusali at mga bahay na bumigay sa kanila, pati ang mga pangunahing nilan transport system, hindi rin masyadong naapektuhan.

Kumpara nga naman sa 7.6 magnitude na lindol na tumama sa kanila noong 1999 na 2,400 ang natodas at mahigit 50 gusali ang bumigay, aba’y nakaka-elibs naman talaga na kakaunti ang casualties nila ngayon.

Ang sinasabing dahilan kaya mas kaunti ang pinsala ngayon, natuto sila ng leksyon noong 1999 kaya binago nila ang kanilang building code, naghanda ng pagkilos kapag tumama ang lindol, at siguro, dahil umaga (8:00 am) tumama ang lindol kaya alerto ang mga utaw.

Ang tanong mga kurimaw natin, paano kaya kung sa ‘Pinas tumama ang ganitong kalakas na lindol na tinatawag na The Big One, lalo na sa Metro Manila, na siksikan ang mga utaw, sangkaterba ang mga nagtataasang gusali, may mga MRT at LRT, at may Skyway? Gaano kaya katindi ang pinsala at ilan ang matotodas?

Kaya nga bukod sa mga lindol drill na madalas gawin, ipinayo ng isang kilalang urban planner na suriin ang mga gusali lalo na ang mga matatayog (at lalo na siguro ang mga luma) para masuri kung kakayanin ng pagkakagawa nito ang ganoong kalakas na lindol. Para kung hindi kaya, baka magawan pa ng paraan o mabigyan ng babala ang mga nakatira o nag-oopisina. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”