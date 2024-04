Xian Lim, Sanya Lopez muntik ‘mamatay’ sa shooting

Tuloy-tuloy lang pala ang shooting nina Xian Lim at Sanya Lopez ng pelikula nila!

Last December 21, 2023 nila unang in-announce na magsasama nga sila sa movie na ‘Playtime’ na collaboration ng GMA Pictures, Viva Films.

Naikuwento nga ni Sanya na maldita sa mga boylet ang karakter niya, na malayo sa mga ginampanan niya noon na sweet, mabait.

Para naman kay Xian, ito na raw ang pinaka-intense na role na nagawa niya sa buong buhay niya bilang aktor. Hindi pa raw niya nagagampanan ang ganitong karakter.

“Edgy and at the same time, pushing my comfort zone,” say ni Xian sa interview sa kanya ng GMA-7.

Anyway, sa latest post nga ni Xian sa Instagram ay pinakita na niya ang mga photo nila ni Sanya na parehong duguan. Si Xian ay may dugo sa mukha at mga kamay, habang si Sanya ay basang-basa ng dugo ang suot na damit na puti.

“Muntik na tayo mamatay sa eksena na to!” sabi ni Xian kay Sanya.

“Hahahahaha! Coming soon! #Playtime!” reaksyon naman ni Sanya.

Oh, ‘di ba? Isa-isa na ngang nakakasama ni Xian ang mga Kapuso stars, ha! Nakasama na niya sina Glaiza de Castro, Jennylyn Mercado, at ngayon nga ay si Sanya.

Oh, super busy naman pala talaga si Xian, kahit hiwalay na sila ni Kim Chiu. Kunsabagay, bago pa man sila naghiwalay, may mga proyekto na talaga si Xian na hindi naman si Kim ang kasama.

Lalo na noong magkaiba na sila ng istasyon.

Pero ang tanong, kapag nag-promote kaya si Xian sa ‘It’s Showtime’ para sa movie nila ni Sanya, present kaya si Kim?

Abangan! (Dondon Sermino)