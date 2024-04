Vince Carter iluluklok sa NBA Hall of Fame

OPISYAL nang inihayag ng Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ang kanilang Class of 2024.

Nangunguna sa listahan sina Vince Carter, Chauncey Billups, Michael Cooper, Walter Davis at Jerry West.

Five-time All-Star at three-time member ng All-NBA teams at dalawa sa All-Defensive teams si Billups, kampeon at Finals MVP ng Pistons noong 2004. Kasalukuyan siya ngayong head coach ng Portland Trail Blazers.

NBA-record ang 22 seasons ni Carter sa paglalaro, umiskor ng 25,728 career points na 24th sa league history. Eight-time All-Star si Carter, two-time All-NBA member at 1999 Rookie of the Year.

Nakalimang championship sa Lakers si Cooper, eight-time All-Defensive Team member at 1987 Defensive Player of the Year.

Rookie of the Year noong 1978 si Davis at Suns all-time leading scorer sa naipong 15,666 points. Namatay siya noong 2023.

Hall of Famer na si West bilang player at miyembro ng 1960 US Olympic team. Sa ikatlong pagkakataon, iluluklok naman siya na contributor dahil sa pagiging executive ng Lakers, Grizzlies, Warriors at Clippers.

Ang iba pa ay sina coach Doug Collins, Pacers owner Herb Simon, 2006 WNBA Rookie of the Year at 2011 WNBA Finals MVP Seimone Augustus, Dick Barnett, Bo Ryan, Michele Timms, Harley Redin, Charles Smith.

Gaganaoin ang Enshrinement ng 2024 class sa August 16 at 17 sa Springfield, Massachusetts. (Vladi Eduarte)