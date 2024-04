Binasura ng Supreme Court (SC) ang disqualification case laban kay Senador Raffy Tulfo matapos katigan ang desisyon ng Commission on Elections (Comelec).

Nanindigan ang SC en banc na tanging ang Senate Electoral Tribunal (SET) lamang ang may hurisdiksyon sa disqualification case ng isang nanalong senador na prinoklama na, nanumpa at umupo na sa Senado.

Si Tulfo ay pumangatlo sa senatorial elections noong 2022 sa botong 23,166,449.

Ang kaso ay isinampa ng umano’y asawa nitong si Julie Licup Pearson sa Comelec bago ang May 2022 elections.

Binanggit ni Pearson na si Tulfo ay nahatulan sa krimen ng libel at nakagawa umano ng election offense nang itulak ang kanyang kandidatura sa programang “Raffy Tulfo in Action.”

Sa kabila nito, prinoklama pa rin si Tulfo bilang nanalong senador kaya naghain ng motion for reconsideration sa Comelec si Pearson. Gayunman, binasura ito ng poll body kaya naghain ng petition for certiorari sa SC si Pearson.

“Pearson failed to timely file the appropriate case before the SET and cannot remedy this failure by invoking the Court’s certiorari powers,” paliwanag ng SC sa pagbasura sa petisyon laban kay Tulfo.