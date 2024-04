Tulak tigok, dyowa tiklo sa buy-bust

PATAY ang isang tulak ng ilegal na droga habang arestado naman ang kinakasama nito sa kinasang buy-bust operation sa Ormoc City, Cebu kahapon nang madaling araw.

Kinilala ang napatay na suspek na si Eros Arradaza, Top 2 regional na high value individual (HVI) habang nadakip naman ang live-in partner nito na si Camille Faith Barro, isang ring HVI at residente sa Poblacion, Tabango, Leyte.

Ayon kay Police Captain Ramil Caldona, hepe ng Station 1 ng Ormoc City Police Station, agad dinakip ang mga ito nang magpalitan ng pera at iniskor na limang gramong shabu na nagkakahalaga ng P30,000 ang suspek at poseur buyer sa kahabaan ng Rizal st. bandang alas 2:50 nang madaling araw.

Gayunman, nanlaban umano si Arradaza, binunot ang baril at pinutukan ang mga pulis dahilan para gumanti ang mga awtoridad at nasapol ito sa katawan. Dinala ito sa ospital pero idineklara ng mga doktor na dead on arrival.

Bukod sa limang gramo ng shabu, nakuha pa sa suspek ang ilang sachet ng ilegal na droga. (Edwin Balasa)