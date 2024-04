Teknolohiya at pagpapatupad ng batas

Alam ng bagong hepe ng Philippine National Police (PNP) na si General Rommel Francisco Marbil na ang teknolohiya ay mahalaga at hindi maisasawalambahalang elemento sa pagpapatupad ng batas.

Matapos na manumpa sa harap ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. bilang ika-tatlumpung PNP chief, agad pong inihayag ni Marbil na maglalatag siya ng limang taong “smart policing” development program para sa kapulisan, Aniya, ito ay para hindi mapag-iiwanan ang PNP pagdating sa paggamit ng makabagong mga paraan sa pag-iimbestiga ng krimen.

Ayon kay Gen. Marbil, malaki ang maitutulong ng teknolohiyang tulad ng artificial intelligence sa paglutas ng krimen at maging sa crime prevention.

Gusto rin pong gamitin ni Gen. Marbil ang social media para mapalapit ang PNP sa publiko at para na rin maging katuwang ang mga mamamayan sa misyon ng kapulisan na maipatupad ang batas.

Bilang dating assistant secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG), buo po ang suporta ko sa planong ito ni Gen. Marbil.

Kung kakailanganin ng dagdag na pondo ng PNP para maipatupad ang smart policing program ni Gen. Marbil ay kasama po akong kukumbinsi sa mga kapwa ko mambabatas na ipagkaloob ito.

Sa mga nakaraang pandinig ng Committee on Public Order and Safety ng Kamara de Representante kung saan ako po ay isa sa mga miyembro, nababanggit ko lagi ang kahalagahan ng mga makabagong pamamaraan gamit ang teknolohiya para maging mas mabisa ang PNP sa pagsasagawa ng misyon nito na maipagtanggol tayo laban sa krimen.

Kaya naman po saludo ako kay Gen. Marbil sa plano niyang gawing prayoridad ang smart policing program at gamitin ang social media para makipag-ugnayan ang PNP sa publiko at manumbalk ang tiwala nila sa mga pulis.

Napapanahon ang programang ito lalo pa’t mas gumagaling ang mga kriminal sa paggamit ng teknolohiya para sa kanilang mga iligal na aktibidad. Mabilis rin ang pag-usbong ng mga hacker at cybercriminals sa mga panahon ngayon na marami na ang nakadepende sa internet para sa araw-araw nilang gawain.

Naihayag rin po ni Gen. Marbil na kukuha ang PNP ng mga silbilyang eksperto sa teknolohiya para makatulong sa pagpapatupad ng smart policing program.

Bukod diyan, gusto rin ni Gen. Marbil na madagdagan ang mga pulis sa kalye, at maiwasan ang paggamit nila ng cellphone kung hindi naman kinakailangan.

Ilan lamang yan sa mga inihayag na programa ni Gen. Marbil para maisagawa nang maayos ng PNP ang kanilang trabaho.

Pero sana ay mapagtuunan din ng pansin ni Gen. Marbil ang training at patuloy na edukasyon ng ating kapulisan. Ito po ay para maiwasan ang mga alegasyong illegal arrest at hindi pagsunod sa police operational procedures ng mga pulis.

Mas marami rin pong mapapakulong na kriminal kung malakas ang ebidensyang nakalap ng PNP at maayos ang imbestigasyon. Ayon po kasi sa Department of Justice (DOJ), umaabot sa 90 porsiyento ng mga kasong kriminal ay nadi-dismiss lamang ng korte dahil sa mahinang ebidensya o maling pagkalap nito.

Kaakibat dapat ang continuing education program sa smart policing program ni Gen. Marbil para matupad ang kanyang layuning maging makabago ang PNP at maibalik ang imahen nito bilang tunay na tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino.