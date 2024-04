Sunshine Dizon ‘di nag-inarte sa billing

Deadma o unbothered ang aktres na si Sunshine Dizon sa billing niya sa pelikulang ‘Sunny’.

Marami kasi ang nakapansin na mas maliit ang name niya sa poster ng ‘Sunny’ kumpara kina Vina Morales, Heaven Peralejo, Bea Binene, at Angelu de Leon.

Sa red carpet premiere night ng pelikula ay nabanggit sa kanya ng entertainment press na parang nagmukha siyang support sa pelikula dahil sa billing kahit na bumida na siya dati sa mga hit teleserye at pelikula.

“There is no support kasi ano po ‘yon… the story starts with the kids then they grew up,” paliwanag niya.

Dagdag niya pa, “I think support is not the right word.”

Nang sabihan siya na hindi niya deserve ang billing, heto ang naging sagot niya, “I’ve been in this business for so long, small things like billing, I don’t care about it anymore as long as I know I did my job properly and I have a good story, and I’m in it, I’m fine with it.

“Napakababaw po ng billing na ’yan, hindi dapat maging issue ’yan.

“Siguro kung may issue ka, insecure ka,” sey niya pa.

Sa pelikula, na isang Philippine adaptation ng South Korean movie na ‘Sunny’, ay ginagampanan niya ang adult version ni Gwen na yumaman at gumanda matapos magparetoke.

Gaya ni Sunshine, mahusay rin ang pagganap ng ibang cast members lalo na ang mga bida na sina Vina, Angelu, at Heaven.

Kaabang-abang ang eksena nina Angelu at Vina na nagpaiyak sa viewers.

Nice! (Byx Almacen)