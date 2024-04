Ang sarap ng feeling, na hindi lang sa Maynila, kundi umabot na rin sa Nampicuan, Nueva Ecija ang pagbibigay ng tulong ng SPEEd (Society of Philippine Entertainment Editors).

Last Thursday (April 4) nga ay dinayo ng grupo ng mga entertainment editors, former editors, ang Immaculate Conception Parish Church, Diocesan Shrine of the Holy Face of Jesus, sa Nampicuan.

Sa pakikipagtulungan ng Parochial Vicar at Head ng Promotion Committee ng naturang simbahan na si Fr. Renz Valente, nagsagawa ang SPEEd ng dental mission para sa mga kabataan. At siyempre, sa pangunguna `yon ni Dr. Rex Gaculais, katuwang ang ilang mga deboto. Umabot sa 100 estudyante, residente ng Nampicuan ang nabigyan ng libreng dental service.

At bongga rin na nagkaroon ng Egg Caldo Caravan mula naman sa Magtalas family na binubuo nina Councilor Alvin Magtalas kasama ang kanyang butihing maybahay na si Filipina Magtalas, at siyempre ng anak nilang actor-singer na si Beaver Magtalas, na bida sa ‘When Magic Hurts’.

Sa pangunguna ni Miss Salve Asis, presidente ng SPEEd, nagbigay ng tulong pinansiyal, mga produktong gamot, at iba pa, sa Nampicuan.

Ang sarap ng pakiramdam, at sana ay maging hudyat ito sa mas marami pang pagtulong.

Siyanga pala, naka-chikahan namin si Fr. Renz Valente, at umaasam sila na mangyayari ang dasal nila, na maging National Shrine ang simbahan nila, at hindi lang Diocesan Shrine.

“We are hoping, na sana maging National Shrine siya, na hindi lang siya sa aming diocese, kundi national, mas makilala siya sa buong Pilipinas, na ito pong Shrine na ito, ang Diocesan Shrine of the Holy Face of Jesus, sa Nampicuan, ay maging National Shrine.

“Kaya po puspusan ang aming pagdarasal, every Tuesday, part po ng devotion, merong misa, na part talaga ng aming prayer ay mai-promote para maging National Shrine.

“At structurally, dasal din namin na mas mapalaki pa ang simbahan, dahil everyday po maraming tao ang pumupunta dito, from different places. Kaya naniniwala kami sa Banal na Mukha na ito, na binigay na biyaya, katulad ng biyaya na natanggap ni Mang Bernie (na gumaling sa sakit na cancer).

“Actually isa lang si Kuya Bernie sa mga nakatanggap ng biyaya. Marami pong dasal na tinupad dito sa Banal na Mukha,” pahayag pa ni Fr. Valente.

Kaya nagpapasalamat ang SPEEd sa Beautéderm Corporation ni Miss Rhea Anicoche-Tan, pati na sa Unilab, na walang sawang sumusuporta, umaalalay sa SPEEd mula noon hanggang ngayon.

At siyempre, maraming salamat din sa binigay na tulong nina Sen. Bong Revilla, Rep. Lani Mercado, Ogie Alcasid, Kathryna Pimentel, Cong. Toby Tiangco, USec. Nina Taduran.

Ganun din kina Local Water Utilities Administration Chair Ronnie Ong, Noel Ferrer, Wilson Lee Flores, Miss Faye, Leo Dominguez, Igan Foundation, Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. (FFCCCII), Tyrrone James Escalante, Colorete Clothing, Manay Lolit Solis, at Mayor Joy Pascual.