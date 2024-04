Roxie dela Cruz, Lady Cardinals dinurog San Sebastian College

Mga laro ngayon:

LUMIYAB ang opensa ni sophomore Roxie dela Cruz upang tulungan ang Mapua Lady Cardinals na paluin ang 25-20, 25-23, 25-18 panalo kontra San Sebastian College-Recoletos sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) Season 99 women’s volleyball competition na nilaro sa San Andres Gym sa Maynila, Martes.

Tumikada si Dela Cruz ng 18 points kasama ang 16 attacks habang bumakas sina Raissa Janel Ricablanca at Freigh Anne Garcia na mga rookie sensation mula sa University of the East ng 13 at 11 puntos, ayon sa pagkakasunod.

Inilista ng Lady Cardinals ang 1-0 kartada upang saluhan sa tuktok ang opening day winners na University of Perpetual Help Lady Altas at three-peat seeking champions College of Saint Benilde Lady Blazers.

Napabilib si Mapua coach Clarence Esteban sa ipinakitang performance ng kanyang mga bataan.

“Hindi na sophomore dating niya sa team dahil malaking part nung nangyari sa amin last year,” patungkol ni Esteban kay Dela Cruz. “Siya nagga-guide sa mga bata, iyun ang pinaka-grateful ako.”

Malaki ang tsansa na masilo ng Lady Cardinals ang korona ngayong season dahil sa pagdating ng kanilang super rookies.

“Target talaga mag-champion, pero podium finish okay na din kami, at least umangat nang umaangat performance,” ani Esteban.

Para sa parte ng Lady Stags na ginagabayan ni coach Roger Gorayeb, nagkulang sila sa net at floor defense, hindi nila napigilan ang attacking game ng Lady Cardinals. (Elech Dawa)