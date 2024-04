Hinamon ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga Pilipino na ipagtanggol ang bansa laban sa mga ilegal na pumapasok sa teritoryo nito at tumulong upang mapabuti ang kalagayan ng mga mahihirap na Pilipino.

Ayon kay Romualdez ang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan ay isang oportunidad upang pagnilayan ang katapangang ipinakita ng mga nag-tanggol sa bansa laban sa mga dayuhang mananakop.

“Today, as we pay homage to their courage, we must also heed the invaluable lessons they impart. Defending Philippine sovereignty and territory is not merely a historical obligation; it is an ongoing responsibility that demands our unwavering commitment and vigilance,” saad ni Romualdez.

Iginiit din ni Romualdez ang kahalagahan na maprotektahan ang teritoryo ng bansa alinsunod sa international law.

Aniya, ang Araw ng Kagitingan ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa kundi isa ring hamon sa paglaya mula sa kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay. (Billy Begas)