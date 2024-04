MALAPIT nang matikman ng mga fanatic ng unli rice at mga diabetic ang kanin na hindi nakakapag-pataas ng blood sugar.

Ito ang ultra-low glycemic index rice variety na binuo ng International Rice Research Institute (IRRI) na may malaking benepisyo sa mga Pinoy na mahilig sa kanin at lalo na sa mga taong may diabetes.

Malapit na itong ihain sa mga hapag-kainan dahil ayon sa IRRI, magiging available na ang ultra-low glycemic index (GI) na mga palay sa mga magsasaka sa susunod na taon.

Isinusulong ang variety na ito na mas masustansyang alternatibo sa mga puting bigas sa merkado na may mataas na GI level na maaaring magdulot ng Type 2 diabetes.

Ayon kay Reuben James Buenafe, associate scientist sa IRRI, ang mga Pilipinong magsasaka ang unang makakakuha ng access sa bagong uri ng bigas na ito dahil sa Pilipinas naka-base ang IRRI.

Ang diabetes mellitus ang ikaapat na nangungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa, ayon sa pinakahuling datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Kung ang karaniwang kanin ay may GI level na 70 pataas, ang mga ultra-low na variant naman ay may GI level na 45 pababa.

Ang paboritong Dinorado ng mga Pinoy ay may GI level na 70 hanggang 72 habang ang rice variety na binuo ng IRRI ay may GI level na 25.

“One of the reasons why we crave more rice is the insulin response due to a spike in our blood sugar level when we eat. If the food has low GI and high protein, our insulin response would be slow because we will experience satiety or satisfaction in food so you get full faster,” ayon pa sa ulat.