IMPRESIBO ang ipinakitang husay ng kabayong si Prime Factor matapos nitong sikwatin ang korona sa White Castle Stakes Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng gabi.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Prime Factor, ipinuwesto nito sa pangatlo paglabas ng aparato upang panoorin muna ang nagbabanatan sa unahan na sina Senshi Spirit at Treasure Hunting.

Pero pagsapit sa kalagitnaan ng karera ay kumuha na ng segundo puwesto si Prime Factor at kinapitan sa unahan si Senshi Spirit.

Nagkapanabayan sa unahan sina Senshi Spirit at Prime Factor sa far turn pero pagsapit ng huling kurbada ay umungos na ang winning horse.

Tatlong kabayo ang lamang ni Prime Factor sa mga katunggali sa rektahan kaya naman magaan nitong tinawid ang meta ng may anim na kabayong bentahe sa pumangalwang si Pharaohs Treasure.

Inirehistro ni Prime Factor ang tiyempong 1:40 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Felizardo Sevilla ang P180,000 premyo.

Kinubra naman ng may-ari ng second placer na si Pharaohs Treasure ang P67,500 habang may premyong P37,500 at P15,000 ang third at fourth na sina Perfect Delight at Senshi Spirit, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, walong races ang pinakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) nitong Linggo kaya naman naging masaya ang mga karerista sa kanilang pananaya. (Elech Dawa)