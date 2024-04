MATAGUMPAY na nagtapos ng kanyang master’s degree ang Pilipina na si Pauline Dizon sa presitihiyosong Seoul National University (SNU) sa South Korea.

Nagtapos si Pauline ng Masters in International Commerce with flying colors. Ayon kay Pauline, ang halos dalawang taon na pamamalagi niya sa Korea ay talaga namang naging makabuluhan.

Sabi pa niya, “These past two years have been transformative and enlightening. Moving to Korea pushed me out of my comfort zone, allowing me to embrace new experiences and perspectives.”

Lubos din siyang nagpapasalamat sa lahat ng nakilala niya.

“I’m grateful for the diverse individuals I’ve met, from classmates to professionals in the Korean music industry. I’ve also enjoyed connecting with people through various hobbies and social events, including encounters on the Seoul subway and nights out at Apgujeong and Hongdae. (She really tried to make friends everywhere,” ani nito.

“I’ll always cherish these experiences and hold them close to my heart. Can’t believe SNU is now my alma mater!” dagdag pa niya.

Maliban dito, si Pauline rin ay alumna ng UP Diliman para sa kanyang bachelor’s degree at Pisay noong siya’y high school.

Talaga namang saludo sa husay at galing ng Pinay na ito! (Moises Caleon)