PBA may libreng ticket sa mga fan

MAY special treat ang PBA sa fans sa 49th anniversary celebration ng liga ngayong Miyerkoles, mamimigay ng libreng tickets sa first 100 fans sa double-header ng Philippine Cup ngayong Abril 10 sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang ‘Maki-Join sa PBA Anibersaya’ treat ay para sa San Miguel-Terrafirma at Magnolia-NorthPort games, may iba’t ibang paraan para makasali sa promo, magsuot ng PBA jersey, magpakita ng groufie kasama ang inyong PBA idol, o magdala ng anumang memorabilia na may pirma ng inyong PBA idol, FB post habang naglalaro ng basketball, nanonood ng PBA games, nakasuot ng PBA jersey, o may hawak na basketball at pinost sa araw ng league anniversary (April 9) na may hashtag na #HappyBirthdayPBA.

Mas malaki ang nilulutong kasiyahan sa susunod na taon sa 50th anniversary ng Asia’s pioneering pro league.

Nagsimula ang Philippine Basketball Association noong April 9, 1975 sa makasaysayang Araneta Coliseum, si guard Gregorio ‘Joey’ Dionisio ang umiskor ng kauna-unahang basket sa liga sa laro ng Mariwasa-Noritake at Concepcion Carrier. (Vladi Eduarte)