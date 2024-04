May nakalaang P2.5 bilyon para sa fuel subsidy ng mga pampublikong sasakyan ngayong taon.

Bukod sa mga pampasaherong jeepney, sinabi ni House Committee on Appropriations Vice chairperson at Makati City Rep. Luis Campos Jr. na kasama sa fuel subsidy ang mga tricycle, ride-hailing at delivery service driver.

“On top of the amount for the transport sector, we also allocated another P510 million in financial assistance to provide relief to small farmers who use fuel to drive their agricultural machinery,” sabi ni Campos.

Ayon kay Campos ang subsidy ay magagamit kapag ang presyo ng Dubai crude sa Mean of Platts Singapore (MOPS) ay umabot sa $80 kada bareles.

Noong nakaraang taon, nakatanggap ng tig-P10,000 ang mga driver ng modernong jeepney at UV Express at tig-P6,500 naman sa iba pang driver ng pampublikong sasakyan.

Ang mga delivery driver ay nakakuha naman ng P1,200 at P1,000 naman sa mga tricycle driver. Ang mga magsasaka ay binigyan naman ng tig-P3,000.

Hanggang noong Abril 2, ang presyo ng gasolina ay tumaas na ng P8.20 kada litro ngayong taon at P4.50 naman sa diesel, batay sa datos ng Department of Energy. (Billy Begas)