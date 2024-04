NASA 11 Pinoy na ang naiulat na nasaktan sa tumamang magnitude 7.4 na lindol sa Hualien City sa Taiwan noong nakaraang linggo.

Sa isang post sa social media platform na X kahapon, sinabi ni Department of Migrant Workers (DMW) Officer in Charge Hans Cacdac na dalawa pang Overseas Filipino Worker (OFW) ang nadagdag sa listahan ng mga nasugatang Pinoy sa nasabing insidente.

“RegardingTaiwan earthquake, two more OFWs are reported injured in the aftermath of the quake. One with left ankle ligament strain and the other with abrasion of the left hand. Both are being provided medical treatment,” ani Cacdac.

Noong Lunes, sinabi ni Cacdac na siyam na OFW ang nadamay sa lindol at lahat sila ay nakaka-rekober na.

Nauna nang sinabi ng opisyal na nagtalaga na ang DMW ng anim na miyembrong augmentation team para matugunan ang mga kailangan ng nasa 5,000 OFW sa Hualien County at mga kalapit nitong lugar.

“The team will provide psychosocial and mental wellness support for overseas Filipino workers who might need assistance,” dagdag ni Cacdac. (Betchai Julian)