SINO raw itong milyonaryo ang mistulang nanlimos sa Hong Kong upang makasakay lamang sa Mass Transit Railway (MTR)?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, kilalang kuripot ang ating bida kaya naman lumago ang negosyo ng kanyang pamilya sa mga nakalipas na panahon.

Minsan daw, naisipan nitong magtungo sa Hong Kong upang kausapin ang negosyante roon. Aba’y imbes na umarkila ng sasakyan o kaya ay mag-taxi, umandar ang kakuriputan nang maisipan nitong sumakay ng tren.

Ang problema, hindi tinatanggap ang malalaking HK dollar bill sa MTR ticket issuing machine kaya naghanap pa ito ng mababaryahan.

Nakita nito ang isang pamilyang Pinoy na nagbabakasyon na nakapila sa machine para kumuha ng MTR card. Nilapitan ng milyonaryo ang padre de pamilya at nakiusap ng barya para makakuha siya ng card.

Dahil kilala ang nanlilimos, binigyan naman ito ng barya ng turistang Pinoy.

Pintahan n’yo na. Ang milyonaryong nanlimos ng barya sa Hong Kong ay dating sikat na politiko at may letrang M sa pangalan, as in mayaman.