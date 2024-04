Mga may edad na imbitado sa Masters

INIIMBITAHAN ng National Masters Seniors Athletics Association of the Philippines (NMSAAP) hindi lamang lahat ng mga dating pambansang atleta, kundi mga mahihilig sa sports na athletics at lahat ng mga nagnanais mas mapahaba ang kanilang buhay sa gaganapin na 2024 5Throws for All Philippine Masters Athletics Championship Season 2.

Sinabi ni NMSAAP President Drolly Claravall na nais ng kanyang asosasyon na matularan ang isang napuntahan na bansa para sumali sa gaganapin na torneo na may mahigit na 300 malulusog na katao na lampas edad 100-anyos na nakatira sa tinatawag na “City of Longetivity”.

“We are hoping that through our Masters tournament, makahanap din tayo o magawa sa mga kababayan na umabot din sa lampas sa edad na 100,” sabi ni Claravall, na ipinunto din ang kasaluuyang ipinaiiral na batas na magkaroon ng ayuda ang mga Pilipino na aabot sa edad na 80 at dagdag na sustento sa bawat limang taon.

“Actually, gusto natin na hindi lamang sila mahikayat magbalik sa minahal nilang sports kundi maengganyo natin sila sa proper way of health and fitness saka having a healty living na mag-eextend ng ating good physical being,” sabi pa ni Claravall sa torneo na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City sa Mayo 4-5.

Kasama ni Claravall sa paghihikayat sina Atty. Alberto Agra na itinataguyod ang 5 Throws For All at mga NMSAAP director na sina Ben Alacar at Trece Academia, na naging tagapamahala ng matagumpay na Leyte Sports Academy na naging sandigan ng maraming batang alteta na magtala ng Palarong Pambansa record at makakuha ng ninanais sa scholarship sa mga prestihisyong unibersidad sa bansa.

Inihayag ni Atty. Agra na hindi lamang sa throwing event nakatuon ang kumpetisyon kundi sa buong athletics events na kung saan maari din lumahok ang wala pa sa masters category sa open division.

Ipinaliwanag naman ni Alacar na ang deadline sa pagsali ay sa Abril 15 kung saan umabot na sa kabuuang 198 na ang kumpirmadong lalahok sa 541 events sa run, jump at throw.

Lalahok din ang pinamumunuan ni Agra na koponan mula sa Pilipinas Obstacle Sports Federation pati na Philippine Air Force, Dasmarinas City Runners Club, City of San Fernando, University of Baguio, De La Salle Alumni Athletes, Underdog Fitness, First Sports-North Athletics, Elyu Eagles Masters Athletics, Lions of the South City Run, Hukbong Kabitenyo,Team Daniel at Jo Performance. (Lito Oredo)