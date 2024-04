GOOD day mga ka-Abante at ka-Talakers.

Nag-umpisa na rin ang pinakahihintay na liga ng bayan na MPBL ni Manny Pacquiao.

Hindi ko mabilang kung gaano kadami ang umaasa sa liga ni Pacquiao. Magmula sa players, coaches, staff at iba pa ay magkakatrabaho muli sa pamamagitan ng ligang ito.

Ito ay tumatakbo ng halos 10 buwan, na magkakaroon ng pagkakataon na matupad ang pangarap ng bawat coach at player. Itong MPBL ay isang platform na maabot ng mga manlalaro ang tugatog ng tagumpay sa larangan ng basketball.

Sana tuloy-tuloy ang mga ganitong programa na pang-basketball at mapanatili ang integridad at dignidad ng liga at manlalaro.

Mabuhay ka MPBL, mabuhay ka Manny Pacquiao!

***

Sa usapang PBA Legends, may palaro din sa Bambang, Bocaue, Bulacan ang napakasipag na si Mayor Jonjon Villanueva. Gaganapin ang laro sa April 14, Saturday.

Si Mayor Jonjon ay isa ring mahusay na basketball player noong siya ay nasa UST pa lang. Buo ang loob at mahusay pumasa noong mga panahong iyun.

Kaya hanggang ngayon kahit siya ay alkalde na ng Bocaue, patuloy pa rin ang kanyang pagdisiplina sa kanyang nasasakupan at patuloy ang pagpapatupad sa kanyang mga programang panglokal.

Pangungunahan nina Allan Caidic, Bal David, Noli Locsin, MPBL Comm. Kenneth Duremdes, Ato Agustin, Rodney Santos, Bobby Jose at Mayor Jonjon Villanueva ang palaro.

Hindi na tayo magtataka kung sa darating na eleksiyon eh mahirang siya bilang isang gobernador ng kanilang lalawigan.

Sina Alvin Patrimonio at Johnny Abarrientos ay hindi makakalaro dahil sa may ibang kompromiso, habang ang inyong lingkod naman ay bibisita sa US ng dalawang linggo.