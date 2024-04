Kylen Joy Mordido patok sa Tarlac chess

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si Woman Grandmaster-candidate Kylen Joy Mordido sa 1st CGH 2200 & Below FIDE Rated Rapid Chess Tournament na lalaruin sa City Mall, Tarlac City sa Abril 14.

Kasama ni 22-year-old Mordido na susulong ang kapwa babae na si WFM Cherry Ann Mejia kontra mga tigasing kalalakihang woodpushers sa event na may nine rounds Swiss System at ipatutupad ang 10 minutes plus five seconds increment per move.

Sina Mordido at Mejia ay parehong naglaro sa Philippine National Chess Championships – The Battle of Women’s Masters na pinagkampeonan ni Ruelle Canino, nilaro ang tournament sa City Hall ng Malolos, Bulacan nakaraang buwan.

Tiyak na magbibigay ng magandang laban kina Mordido at Mejia sina top seed NM Giovani Mejia, No. 2 seed NM Kevin Arquero at third seed FM Roel Abelgas.

Ang ibang tigasing kalahok ay sina FM Edgardo Garma, Chess Olympiad veteran IM Barlo Nadera, NM Lloyd Rubio, IM Efren Bagamasbad, NM Carlo Magno Rosaupan at ranked No. 10 Joel Delfin.

Si Mordido ay pambato ng Dasmarinas, Cavite at nakakasama niya sa training ang susunod na grandmaster ng Pilipinas na si CGM Daniel Quizon.

May nalikom nang tatlong GM norms si Mordido, kailangan na lamang na maabot nito ang required rating para maging ganap na WGM tulad ni Janelle Mae Frayna. (Elech Dawa)