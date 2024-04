Kim Chiu muntik mahimatay sa hirit ni Vice Ganda tungkol sa ex-boyfriend

Kinabahan nang husto si Kim Chiu sa hirit ni Vice Ganda.

Muntik na nga kasi siyang mapasubo, at kung nagkataon, mapapahamak din talaga siya.

Sa show kasi nila, pinag-sampol ni Vice ang female contestant sa possible nitong gawin kapag nakita ang ex-boyfriend niya.

Tanong ni Vice, “Kung makikita mo ‘yung ex na `yon, nagkasalubungan lang, at may chance kang sabihan ng isang linya, anong linya `yon?”

Dugtong na tanong pa ni Vice, “Kunyari si Vhong (Navarro) ang ex mo. Kailangan masabi mo `yung line na `yon, ‘pag nakasalubong kayo.”

At `yun nga, ginawa ng female contestant at ni Vhong ang eksena na inutos ni Vice.

“Dasurv!” ang matunog na mensahe ng female contestant kay Vhong.

At siyempre, masaya ang lahat, at nagpalakpakan.

Eh humirit si Vice na, “Ikaw Kim?”

At kitang-kita ang reaksyon ni Kim na nagulat, nanlaki ang mga mata.

“Tinatanong ko lang naman, okey ba performance ni Juby?” paglilinaw ni Vice kay Kim.

“Muntik na akong mahimatay!” sabi ni Kim kay Vice, na parang gulong-gulo nga sa paligid.

“Tinatanong ko lang kung kumusta performance niya (female contestant)!” sabi ulit ni Vice.

“Maganda. Magaling! Hahahaha!” sey ni Kim.

“Ikaw naman kinabahan ka agad, hindi naman kita ilalaglag!” natatawang sabi ni Vice kay Kim.

Pero, ano nga kaya ang puwedeng sabihin ni Kim kay Xian Lim kapag nagkasalubong sila nang hindi inaasahan? Iiwas na lang kaya siya? Dededmahin na parang walang nakita? O ngingiti pa rin, at iiyak palayo? O puwede ring sumimangot, di ba?

Kaloka!