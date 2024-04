Karera Tips Ni JP Gonzales

Abril 10, 2024 – Miyerkoles

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Imperial Queen, 1 Chase The Gold, 4 Safe In The West

R02 – 6 Papa Ohh Mamaw, 3 Special Officer, 5 Caring Melody, 1 Gugma

R03 – 3 Alindog, 7 Namaskar, 5 My Diamond, 4 Smart Julliane

R04 – 1 Freedom, 6 Smiling Lady, 3 Mucho Calliente, 5 Sky Plus

R05 – 8 Chef Kat, 2 Golden Buzzer, 7 Star Of Lucena, 6 Crown Jewel

R06 – 6 Shining Angel, 1 Lord Luis, 4 One For The Road, 3 Red Hawk

Solo Pick: Papa Ohh Mamaw, Freedom, Chef Kat

Longshot: Imperial Queen, Shining Angel