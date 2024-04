June Mar Fajardo, SMB bawal mag-relax vs Dyip

Mga laro Miyerkoles:

(Ninoy Aquino Stadium)

4:30pm – SMB vs Terrafirma

7:30pm – Magnolia vs NorthPort

UNBEATEN sa apat na laro sa PBA Philippine Cup ang San Miguel Beer pero may bagay pang gustong hasain sa team si coach Jorge Gallent.

“These four games medyo our transition defense was not that good. But it’s getting there,” aniya. “So we just have to practice it more and see what happens.”

Kakailanganin nila ang matinding depensa para pigilan ang rumaratsadang Terrafirma sa first game ng PBA 49th anniversary day ngayong Miyerkoles, April 10, sa Ninoy Aquino Stadium.

Naka-apat na panalo din sa pitong laro ang Dyip, huli ang sorpresang pagsagasa sa Ginebra 91-85 nitong Linggo. Kapag nakadalawang panalo pa, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng prangkisa ay bibiyahe sa quarterfinals ang Terrafirma.

“We can’t relax even though four wins na kami,” ani Javi Gomez de Liano na nagliyab ng 22 points kontra Gins. “We know that we need to get at least two more to be safe. So, in our next games, we’re gonna take it one game at a time and continue to play for each other, play for our coaches and try to get those wins.”

Si Juami Tiongson pa rin ang pangunahing kamador ng Dyip, pero mainam din ang kontribusyon nina Stephen Holt, Isaac Go, Kemark Carino.

Panigurado, mambu-bully sa loob ang 6-foot-10 center ng San Miguel na si June Mar Fajardo. Aatake rin sina CJ Perez, Jericho Cruz, Don Trollano, Marcio Lassiter.

Manipis ang 95-92 panalo ng SMB kontra Ginebra noong Biyernes. (Vladi Eduarte)