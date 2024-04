Julie, Rayver todo lambingan sa eclipse

Magkasamang sinaksihan ng magdyowang Julie Anne San Jose at Rayver Cruz ang ‘eclipse’.

Nasa Canada nga ang dalawa, at sinamantala na nila ang pagkakataon, na bukod sa show, nagbakasyon, namasyal na rin sila, at nagkataon nga na may eclipse noon.

“Eclipse,” simpleng caption ni Julie sa mga photo nila ni Rayver.

“Eclipse wichu (with you),” paandar naman ni Rayver kay Julie.

“Iluvyew (I love you),” sagot naman ni Julie.

Kaloka, ‘di ba? Hindi talaga natatapos ang chikahan nila nang walang mapapa-sana all dahil sa sobrang kalambingan nila sa isa’t isa.

At siyempre, pinaulanan ng puso ng mga faney nila ang mga photo nilang `yon. At umulan din ng ‘congratulations’ sa kanila sa matagumpay nilang concert sa Toronto, Canada.

Umaapaw nga ang pagmamahal, suporta ng mga Pinoy sa Canada, kina Julie Anne, Rayver, pati na kina Barbie Forteza-David Licauco, Bianca Umali-Ruru Madrid.

Kitang-kita sa mga photo at video mula sa nasabing show kung gaano kainit ang naging pagtanggap kina Julie Anne, Rayver, Barbie, David, Bianca, at Ruru.

At hindi naman nabigo ang mga supporter nila dahil all-out ang naging performance ng mga Kapuso star.

Chika nga nila:

“Congrats for a successful concert last night.”

“What an experience for you while here in Toronto.”

“Enjoy your stay here and congratulation on a successful concert.”

Bongga! (Dondon Sermino)