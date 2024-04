Juan Soto, Yankees binokya Miami Marlins

SALITANG pinitikan nina Juan Soto at Anthony Volpe si Jesus Luzardo sa fourth inning at binokya ng New York Yankees ang Miami Marlins 7-0 Lunes ng gabi (Martes sa Maynila).

Angat sa 9-2 ang Yankees, tinablahan ang best 11-game start sa kasaysayan ng team.

Hanggang bukana ng fifth inning ay pinapalakpakan ng crowd si Soto matapos i-deliver ang kanyang unang Yankee Stadium home run na suot ang pinstripes uniform. Sinaluduhan niya rin ang fans.

“Amazing how the crowd reacted,” ani Soto, nakuha ng New York sa San Diego noong December. “It was really cool. They really surprised me with that one.”

Nagbigay ng dalawang hits si Yanks starter Nelson Cortes, naka-strikeout ng anim at walang pinalusot na walk.

Natapos ang laro sa loob lang ng 2 hours, 1 minute – pinakamabilis na nine-inning game sapol nang matalo ang Yankees sa Cleveland 3-0 sa loob ng eksaktong 2 hours noong June 12, 1992.

Apat na pitches lang ang kinailangan ni left-hander Josh Maciejewski para makakuha ng tatlong groundouts at ipreserba ang panalo. (Vladi Eduarte)