Inaabangan ng Department of Justice (DOJ) ang bagong warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ (KOJC) leader at founder Pastor Apollo Quiboloy sa panibagong kaso ng qualified human trafficking.

Ang nasabing kaso ay isinampa ng DOJ sa Pasig City Regional Trial Court matapos ihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla noong March 5, 2024 na binaligtad nila ang ginawang pagbasura ng Davao City Prosecutors Office sa kasong rape, qualified human trafficking­ at child abuse laban kay Quiboloy.

“Hinihintay pa ng Department of Justice na mailabas ng Pasig Regional Trial Court ang isa pang warrant of arrest laban kay Quiboloy para sa kasong qualified trafficking,” wika ni DOJ Undersecretary Marge Gutierrez sa isang public briefing.

Kamakailan lamang ay inilabas ng Davao Regional Trial Court ang warrant of arrest kay Quiboloy sa kasong child abuse.

Inihain na ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang arrest warrant kay Quiboloy pero wala ito sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City kaya itinuturing nang pugante ang pastor.

Sabi ni Quiboloy, susuko lamang siya kung maglalabas ng “written guarantees” si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., DOJ, PNP at NBI na hindi makikialam ang Estados Unidos sa kanyang kaso.

Si Quiboloy ay nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation dahil sa sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pa.

Nanindigan ang DOJ na walang karapatan si Quiboloy na maglatag ng kondisyon sa kanyang pagsuko.

“Pinayuhan ni Justice Secretary Jesus Crispin “Boying” Remulla si Pastor Apollo Quiboloy na harapin ang mga seryosong kaso at akusasyon na ibinabato sa kaniya,” giit ni Usec Gu­tierrez.