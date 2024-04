Darryl Yap ‘di sinisi si Vice Ganda sa ‘pangongopya’ 

In fairness kay Direk Darryl Yap, kahit iniintriga ng iba na hindi original ang spoken word sa birthday prod number ni Vice Ganda sa ‘It’s Showtime’ noong Saturday at tila kopya sa ‘Buo’ 2020 spoken word ni Direk Darryl Yap, wala namang pintas ang controversial director sa Unkabogable Star.

Nang makausap nga namin si Direk Darryl, wala siyang sinabing negatibo laban kay Vice.

Dialogue lang niya, “I’m sure may writer si Vice, hindi naman siya ‘yon mismo. Sana naging maingat ‘yung writer niya.

“Hindi ko naman sinasabing kopya talaga, pero ‘yung background music kasi, pati ibang mga sinabi, hawig kasi.

“May mga nag-message nga sa akin at sila naman ‘yung mga nagsasabi. Kahit nga sa TikTok, may mga naglabasan din.

“Saka ko lang naman pinanood nung may mga nagsasabi na nga.

“Pero ako naman, wala naman akong monopoly sa spoken word. Pero ‘yung sa akin nga, 2020 pa,” tsika ni Direk Darryl.

Actually ang netizen na si Lolito Go ay may ganung post nga tungkol sa spoken word ni Vice.

Sabi nga ni Lolito, “Napanood ko ’yun nang live at hindi ko maiwasang mapansin yung semblance nito sa isa sa mga paborito kong piyesa ng kaibigan kong direktor.

“Binalasa lang ‘yung mga salita pero almost the same ang thoughts, delivery, pati yung heroic music almost identical.”

Anyway, ang maganda ay hindi inaaway ni Direk Darryl si Vice, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)