Cholera sa buong mundo lumobo, WHO umaksyon na

Dahil na rin sa patuloy na paglobo ng kaso ng cholera sa buong mundo, target ng World Health Organization (WHO) na magsagawa ng pinakamalaking global deployment ng cholera rapid diagnostic test.

Nabatid sa WHO na kabuuang 1.2 milyon tests ang ipapakalat nila sa 14 high-risk countries sa mga susunod na buwan kung saan una nang nabigyan ng mga test ang Malawi.

Katuwang ng WHO ang Gavi vaccine allieance na siyang magpopondo at ang UN children’s agency o UNICEF na siya namang nakatoka sa pagbili ng mga test kits.

Ayon pa sa nasabing UN agency, layon ng nasabing hakbang na mapabilis ang pagtukoy ng outbreaks.

“Despite cholera being preventable and easily treatable, children continue to suffer from this potentially fatal disease. This is why we are working with partners on all fronts and in novel ways to stem outbreaks,” sambit naman ni Leila Pakkala, Director of UNICEF Supply Division.