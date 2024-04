Chenie Tagaod, FEU lumakas kapit sa 4th

Mga laro Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena)

2:00pm – UST vs UP

4:00pm – NU vs Ateneo

NAGSANIB ng puwersa sina Faida Bakanke at Chenie Tagaod upang suwagin ang 25-19, 25-23, 25-23 panalo ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws kontra Adamson University (AdU) Lady Falcons sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament second round eliminations na nilaro sa Araneta Coliseum, Martes.

Nahirang na Best Player of the Game si Tagaod matapos ilista ang 12 points mula sa nine attacks, dalawang service aces at isang block para sa Lady Tamaraws na lumakas ang kapit sa No. 4 spot.

Si Bakanke ang namuno sa puntusan matapos irehistro ang 13 points mula sa 11 attacks at dalawang blocks upang tulungan ang Lady Tamaraws na ilista ang 6-4 kartada.

Bumakas din si Gerzel Mary Petallo ng 11 puntos habang 10 ang inambag ni Jean Asis para sa FEU na kinahon ang pangalawang sunod na panalo sa second round.

Pagkakataon ng Lady Tams na siguruhin ang playoff para sa No. 4 spot pagharap nila sa league leader University of Sto. Tomas (UST) Golden Tigresses sa Sabado ng alas-4 ng hapon sa Ninoy Aquino Stadium.

Tumikada si Red Bascon ng 13 markers para sa Lady Falcons na nalasap ang pang-walong talo sa 10 laro, nanganganib na sila sa kanilang kampanya ngayong season.

Sunod na makakalaban ng Adamson ang University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa Sabado rin.

Samantala, pakay ng Golden Tigresses na palakasin ang kapit sa tuktok pagharap nila sa Lady Maroons ngayong alas-2 ng hapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Tangan ang 9-1 karta, tiyak na kakapitan ng Espana-based squadUST sina Angeline Inson Poyos, Regina Jurado at Xyza Gula.

Magtatapat naman sa alas-4 ang last year runner-up National University (NU) Lady Bulldogs at ang Ateneo Blue Eagles.

(Elech Dawa)