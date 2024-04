PINALAGAN ni dating Ilocos Sur Gov. Chavit Singson ang alegasyon na suhol ang alok niyang P100,000 sa mga traffic enforcer na humuli at nantiket sa kanyang convoy at SUV sa Edsa busway noong Lunes nang umaga.

Ayon kay Singson, pabuya at hindi suhol ang alok niya sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) bilang pagkilala sa pagtupad sa kanilang tungkulin at lalo pang mahikayat ang mga ito na hulihin ang mga violator sa busway kahit na sino at ano pa man ang kanilang posisyon sa gobyerno.

“Gusto ko i-congratulate ang mga tao ninyo at bigyan sila ng pabuya para ma-encourage sila na manghuli at hihirit ako ng paumanhin. Nagpaalam muna ako para hindi naman suhol, para lang ma-encourage ‘yung mga tao niya,” paliwanag ni Singson na ang tinutukoy ay si MMDA chairman Romando Artes.

Tiniketan ng mga traffic enforcer ang armored vehicle at sinasakyang SUV ni Singson nang gamitin nila ang EDSA busway patungo sa Cubao, Quezon City.

Ikinatuwiran naman ng dating pulitiko na nag-overtake lang ang kanyang mga sasakyan dahil may hinahabol silang emergency.

Pagmumultahin ng P5,000 ang sinumang dumaan sa Edsa busway na hindi kasali sa mga sasakyang pinapayagang gumamit ng nasabing daanan.