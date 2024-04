Buhay pa rin ang katapatan!

“Materyal na bagay lang yan, pwedeng pwedeng palitan” yanang sabi ko sa aking tulala na asawang si Alex noong nakaraangMiyerkules ng hapon pagkatapos mawala ang mahalagangbirthday gift sa kanya ng aming mga anak na isang iPhone.

Noong hapon noong araw na yun, busy siyang mag-ayos ng ilaw sa aming garahe at naipatong ang kanyang iPhone sa ibabaw ng sasakyan. Nasaktuhan na paalis ang anak naming si King para sakanyang lakad sakay ng nasabing kotse.

Hindi niya alam na may cellphone sa bubong ng kanyangsasakyan at tuluyan na siyang nakaalis ng bahay. Habangnagkukumpuni si Alex ay bigla niyang naalala na naipatong niyaito sa kotse. Dali-dali niyang tinawagan si King pero dahilmahina ang signal sa loob ng lugar namin sa Cainta GreenparkVillage ay hindi niya ito ma-contact.

Mabilis na nag-text si Alex sa anak para sabihin na nasa bubongng kotse ang kayang cellphone. Tumigil sa drive si King para tignan ang cellphone na wala na sa bubong ng kotse.

Hindi pa siya nakakalabas ng village kaya’t mabilis niyangbinalikan ang kanyang dinaanang kalye pero walang cellphone na nalaglag sa kalsada. Halos tanghaling tapat noon at walamasyadong tao. “Sana naman ibalik nang nakapulot,” ang tanging nasabi ni Alex na sobrang nanlumo at nanghinyang sapangyayari. Parang hindi niya tanggap na sa ganun paraanmawawala ang isang special gift noong last birthday naginagamit niya business na maliit na bike shop at online selling.

Laking panghihinayang sa bagay na nawala pero mapapaisip ka na lang din na marahil baka mas nangangailangan ang taongnakapulot nito. Ganun tayo kapag may nawawalang gamit, mas gumagaang kasi ang ating pakiramdam kung sasabihin natin saating sarili na mas kailangan ng taong nakapulot o nakakuha ng nawawala nating gamit.

Tahimik kami sa bahay noong gabi na at walang balita kung meron man na nakapulot nito. Wala halos nagsasalita sa amin pero ramdam ko na may nagsisisihan sa ginawang pag-iwan ng celphone kung saan-saan at ang hindi pag-check sa paligid ng sasakyan bago sumakay at umalis ng bahay.

Hindi na rin matawagan ang cellphone dahil mahina ang signal sa amin at walang load kaya parang hopeless na talaga itongmaibalik. Lumipas ang magdamag at dito na nag- sink in ang naganap. Sure na sure si King kung saan street ito nahulog sakanyang pagliko. Kaya naman humingi na kami ng tulong sakaibigan ko na sina sis Elsa at Jun Sambalilo na kilala ang Cainta Greenpark Village Zone 1 Homeowners president na siMr. Reynaldo Lipana para ma-review ang CCTV sa Camella St. kung saan posibleng nahulog ang cellphone.

At isang malaking himala na noong mag-request na nang CCTV review ay sinabi ni president Rey na napulot ng family driver nila ang cellphone.

Hindi kami halos makapaniwala sa good news ni sis Elsa nanagsabi na pwede na itong kunin sa bahay ni president. Thank you Lord! Sobrang tuwa at pasasalamat ang naramdamam naminnang mabalik na sa amin ang cellphone. Walang pag-aatubilingsinauli. Salamat kina Ma’am Baby at Risa na nag-abot sa amin ng cellphone matapos ang kaunting verification.

Patunay lamang ito na marami pa rin ang may mabubutingkalooban. Faith in humanity restored! Sa likod ng mga bad news at negativity sa ating paligid, hindi pa nawawala sa atin ang katapatan at malasakit sa kapwa. Pwede nang hindi ibalik ang nawalang iPhone pero nangibabaw ang kabaitan ng driver na siMr. Marcelo Legayada.

Aniya, nakita niya nang mahulog sa sasakyan ang cellphone noong hapon at pinilit pa niya itong

habulin pero mabilis na ang takbo ng kotse. Naghintay na lang sila nang tatawag o magki-claim nito.

Saludo kami sa inyo Sir Mar! Sana dumami pa ang lahi ninyo naisang matapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ang taong napapakita ng ganitong pag-uugali ay makakamit ang tunay na pagpapala at kaligayahan sa buhaykaya’t dapat nating tularan.