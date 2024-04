BINI pinataob Ben&Ben

Muling nadagdagan ng isa pang gabi ang first major concert ng BINI na ‘BINIverse’.

Noong Lunes nga sa Kapamilya news program na ‘TV Patrol’ ay inanunsyo ng Kapamilya P-pop idol girl group na magkakaroon ng day 3 ang kanilang concert.

Dahil nga sa sobrang daming nagmamahal, sumusuporta, at gustong mapanood ng live ang Nation’s Girl Group na mula sa one-night concert ay naging tatlong gabi ito na magaganap sa June 28, 29, at 30 sa New Frontier Theater.

Ayon kay BINI Colet, regalo sa mga BLOOMS, tawag sa kanilang fans, ang panibagong extension.

“WE LOVE YOU BLOOMS! Thank you din. Choice namin mag-day 3 kasi grabe din effort and love ninyo for us! Hindi naman namin in-expect na aabot kami sa ganitong level haha. Ito ’yung nakikita naming way para mag-give back sa inyo! Anniversary gift na rin hehe,” post niya sa kanyang X (dating Twitter) account.

Available na simula ngayong araw ang mga tickets para second at third day ng kanilang concert.

Lumi-level nga sa mga K-pop idol groups ang suporta ng BLOOMS sa BINI dahil sa haba ng pila para makabili ng ticket.

Sa katunayan, hapon pa lamang ng April 8, ilang oras bago ang announcement ng Day 3 sa ‘TV Patrol’ ay mahaba na ang pila sa Araneta Coliseum para sa ticket.

Habang sinusulat nga namin ito ay umabot na sa loob ng Gateway 2 Mall ang pila at pila na rin sa ibang malls kung saan mabibili ang tickets.

Samantala, may panibagong achievement na naman ang BINI dahil maliban sa pagiging Most Streamed P-pop Idol Group at Most Streamed OPM Female Artist sa Spotify ay sila na rin ang Most Streamed OPM Group sa streaming app na Spotify.

Binasag ng BINI ang 2-year record ng Ben&Ben bilang Spotify’s Most Streamed OPM Group.

Sa kasulukuyan ay mayroon na silang 2.3 million monthly listeners sa Spotify na mas mataas kesa sa mga nagdaang buwan at halos doble sa latest monthly listeners ng P-pop idol boy group na SB19 na may 1.2 million monthly listeners.

Patok pa rin ang kanta nilang ‘Pantropiko’ na nilabas nila last year na may 17.2 million streams sa Spotify, 8 million plays sa YouTube Music habang ang performance video nito ay may 5.8 million views sa YouTube.

Hit din ang latest song nila na ‘Salamin, Salamin’ na mayroon na ring 5.3 million streams sa Spotify, 1.3 million plays sa YouTube Music, at ang official music video nito ay may 1.8 million views na sa YouTube.

Bonggels! (Byx Almacen)