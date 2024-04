Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Department of National Defense (DND), Department of Budget and Management (DBM) at Department of Finance (DOF) na pag-aralan ang umiiral na separation benefits ng mga sundalong nadisgrasya sa serbisyo.

Nais malaman ng pangulo kung angkop ang tinatanggap na benepisyo ng mga nadisgrasyang sundalo mula sa kanilang sakripisyo sa bansa.

Sa kanyang talumpati sa ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mt. Samat Shrine sa Pilar, Bataan, kinilala ng pangulo ang sakripisyo ng mga bayani, kasama na rito ang mga sundalo sa kanilang pagbabantay at pagtiyak sa seguridad at soberenya ng bansa.

Bilang pagkilala aniya sa kanilang katapangan at sakripsiyo, inatasan ng presidente ang tatlong nabanggit na mga kagawaran na pag-aralan ang umiiral na separation benefits ng mga sundalo na nagtamo ng permanenteng kapansanan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin kung sapat ba ito.

Dumalo sa anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ang mga iilang natitirang beterano ng ikalawang digmaan kasama ang kanilang mga pamilya, at mga matataas na opisyal ng gobyerno, kasama ang mga kinatawan ng United States Embassy sa Pilipinas at Japanese embassy. (Aileen Taliping)