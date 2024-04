Hindi hahayaan ng gobyerno na maapi ang mga Pilipino lalo na sa loob mismo ng teritoryo.

Ito ang binigyang-diin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ika-82 paggunita sa Araw ng Kagitingan sa Mt. Samat Shrine sa Pilar, Bataan.

Sinabi ng pangulo na 82 taon na ang nakalipas subalit patuloy pa ring nahaharap sa iba’t ibang pagsubok ang bansa gaya na lamang ng banta sa soberanya na nagdulot ng pisikal na pinsala sa mamamayan.

Hindi aniya ito katanggap-tanggap at makatuwiran lalo na sa mga panahong ito na mayroong payapang ugnayan ang mga bansa.

“82 years on, our nation remains confronted with novel challenges, in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some por-tend clear and present threats to our sovereign rights, and in fact have already caused physical harm to our people,” anang Pangulo.

Hindi man direktang tinukoy ni Pangulong Marcos Jr., malinaw na ang pinatutungkulan nito ay ang nagaganap na tensiyon sa karagatang sa-kop ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

Sinabi ng presidente na sana ay magsilbing inspirasyon para sa mga Pilipino at sa mga susunod na salinlahi ang mga naging kaganapan noong 1942 at ang tagumpay noong 1945 para maipagtanggol ang Pilipinas. (Aileen Taliping)