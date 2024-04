Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Martes ang ceremonial turnover ng National Housing Authority (NHA)-Balanga ng low-rise housing project sa 216 na pamilyang nasa tabi ng Talisay River na isang danger area sa Balanga City, Bataan.

Sinabi ng pangulo na ang nasabing housin¬g project ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na mabigyan ng maayos na tahanan ang mga Pilipino.

Sa kanyang talumpati, isinaalang-alang ni Pangulong Marcos ang panganib na kinakaharap ng mga benepisyaryo sa ilang taon na paninirahan sa tabi ng Ilog Talisay. Tiniyak niya sa lahat na tutugunan ng gobyerno ang kanilang mga pakikibaka.

“Sa loob ng maraming taon, humarap sila sa peligrong dala ng pagtira sa tabi ng ilog. Kaya narito tayo upang bigyan ng lunas ang kanilang suliranin. Sila ay maninirahan na sa sariling bahay na ligtas, dekalidad, at komportable,” pahayag ni Pangulong Marcos.

“Ngayon pa lamang ay binabati ko na ang ating mga benepisyaryo ng “congratulations” sa pagsisimula ng panibagong yugto ng inyong buhay!” dagdag niya.

Pinaalalahanan ni Pangulong Marcos ang mga benepisyaryo na pangalagaan at panatilihin ang kanilang mga bagong tahanan dahil sila ang magsisilbing pundasyon ng kanilang mga mithiin at magandang kinabukasan.

Ang mga bagong tahanan ay magpapayaman din sa kanilang pamayanan para sila ay umunlad at mamuhay ng komportableng magkasama, dagdag niya.

Tiniyak ng pangulo sa mga benepisyaryo ng patnubay ng gobyerno sa lahat ng oras, lalo na ang lokal at provincial government ng Bataan.

“Makaaasa rin ang sambayanang Pilipino na nasa ilalim ng Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Housing Program (4PH) program, patuloy ang pagpupursige ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos na tahanan ang ating mga kababayan,” sabi pa ni Pangulong Marcos.

Nagpahayag siya ng tiwala sa pamumuno ni Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) Secretary Jerry Acuzar at National Housing Authority Manager Joeben Tai.

Sinabi ni Pangulong Marcos na ang mga mababang gusali ay itinayo gamit ang bagong teknolohiya na tinitiyak ang isang matibay at matatag na tahanan para sa bawat pamilya.

Ang proyektong pabahay ay binubuo ng anim na tatlong palapag na condominium-type na gusali na may 12 27-sqm. bawat palapag bawat isa ay nilagyan ng dalawang silid-tulugan, kusina, banyo, linya ng tubig at kuryente.

Ang programa sa pabahay ay inihanda rin kasama ang mga pampublikong pasilidad tulad ng apat na palapag na gusali ng paaralan na may 20 silid-aralan, multi-purpose building, at isang covered basketball court.