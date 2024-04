ISANG centenarian sa Pagbilao, Quezon ang nakatanggap ng P100,000 cash gift mula sa lokal na pamahalaan.

Personal na ibinigay ni Mayor Gigi Portes, kasama ang Municipal Social Welfare and Development Office at Office of the Senior Citizens Affairs (OSCA), ang P100,000 cash gift kay Isabel Lagata mula sa Sitio Lagpond, Barangay Binahaan sa lungsod.

Ipinanganak si Lola Isabel noong Araw ng Pasko, Disyembre 25, 1923, sa Sorsogon.

Umaasa ang mga opisyal na makatutulong ang nasabing cash benefits para sa gastusin sa mga gamot, pamamasyal o bakasyon ng mga centenarian sa ibang lugar para maiba naman ang kanilang kapaligiran.

Samantala, makakatanggap din ng cash benefits mula sa munisipyo ang mga senior citizen na may edad 90 pataas.