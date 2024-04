Vice Ganda iniintrigang ‘di original spoken word

Iniintriga ngayon na hindi raw original ang spoken word ni Vice Ganda sa kanyang birthday prod sa ‘It’s Showtime’ noong Saturday.

Kahit ilang araw na since ang nasabing episode ng Kapamilya noontime show ay usap-usapan pa rin sa social media ang napansin ng kaibigan ni Darryl na si Lolito Go na halos kahawig daw ng spoken word ni Vice ang spoken word ni Direk Darryl na ‘Buo’ na lumabas noong 2020.

Sey ni Lolito, “Napanood ko ’yun nang live at hindi ko maiwasang mapansin yung semblance nito sa isa sa mga paborito kong piyesa ng kaibigan kong direktor.”

Dagdag pa nito, “Binalasa lang ‘yung mga salita pero almost the same ang thoughts, delivery, pati yung heroic music almost identical.”

Sey pa niya baka may writer si Meme Vice, “Whoever wrote Vice’s monologue can’t convince me na hindi n’yo napanood ang monologue ni Darryl Yap na ‘Buo’ na 2020 pa nabuo. Kuhang-kuha kasi pati yung pacing, yung theatrics.”

Pero kung si Meme Vice raw ang nagsulat ay baka raw patagong humahanga ito sa mga gawa ni Direk Darryl.

Posible rin daw na baka coincidence nga lang daw na halos magkapareho ang dalawang spoken word.

Binatan naman ng mga netizen si Lolito.

“Ano po pala dapat ang conviction on delivering this speech? Dapat ba malumanay at nagpapatawa? Luhhh.”

“I don’t think so… Magkaiba Ang wordings.. Dapat yong mga ganito na nagbibigay lang naman ng inspirasyon sa iba.. No issue na Dapat.. Spread love..”

Samantala, nag-react sa isyu ang malapit kay Direk Darryl na si Juliana Parizcova na naging malapit din kay Vice nang manalo ito bilang first ever Miss Q&A sa ‘It’s Showtime’.

Sey ni Juliana, “OH MY GOSH! MATATALAKAN TALAGA NI MEME KUNG SINO MAN ANG NAGSULAT AT GUMAWA NG CONCEPT NA TO FOR HER..”

Ni-repost din ni Juliana ang full video ng ‘Buo’ ni Direk Darryl.

So far, deadma naman si Meme Vice sa nasabing post ni Lolito.

Si Direk Darryl ay nainterbyu na ng editor naming si Jun Lalin.

’Yun na! (Byx Almacen)